Splashy — программа для установки обоев на рабочий стол на компьютере под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Это условно-бесплатное приложение с некоторыми ограничениями по функционалу. Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Splashy?

Программа Splashy служит для установки обоев на рабочий стол с возможностью их автоматической смены через заданный пользователем промежуток времени. Приложение работает только с собственными изображениями, скачиваемыми им из интернета. Всего на момент написания обзора в бесплатной версии Splashy было доступно 16 тематических категорий обоев — абстракции, природа, автомобили, кошки, собаки, космос и пр.

В каждой из 16-ти категорий доступно по нескольку десятков изображений в разрешении HD (1280x720) и FHD (1920x1080). Имеется возможность создания собственной коллекции обоев из числа доступных, добавляя их в список «Избранных».

Программа Splashy также доступна на мобильных устройствах iPhone и Android, на компьютерах под управлением Mac и Linux. Пользователь может создать учетную запись в системе Splashy, что позволит управлять коллекцией с любого устройства.

Как пользоваться программой Splashy?

При первом запуске программа Splashy предлагает выбрать до 3 категорий обоев, а также включить или отключить функцию автоматической их смены. Интерфейс программы разбит на 4 вкладки:

«For You». Здесь отображаются обои из выбранных ранее категорий. «Collections». В этой вкладке представлены все доступные категории обоев. Кликнув по любой из них, можно будет увидеть входящие в выбранную категорию изображения. «Favorites». Здесь будут отображены обои, помещенные в список избранных. «Settings». Вкладка с настройками программы, где можно задать интервал смены обоев (от 5 минут до 5 дней), установить желаемое разрешение (от 1280x720 до 5120x2880), включить темную или светлую тему для интерфейса приложения, а также поместить или убрать Splashy из списка автозагрузки Windows.

Ручная установка обоев осуществляется простым кликом по любому из изображений — как во вкладке «For You», так и во вкладке «Collections». Пользователь также может создать очередь из обоев, использовав кнопку «Add to queue» (отображается при наведении мыши на изображение). В нижней части окна расположены элементы управления очередью обоев, при помощи которых можно запускать/останавливать автоматическую их смену, а также переключаться между изображениями.

Ограничения бесплатной версии Splashy

У бесплатной версии приложения Splashy имеются следующие ограничения:

Невозможность создавать список избранных обоев.

Некоторые из доступных изображений нельзя использовать в качестве обоев на рабочий стол.

Максимальное число обоев в очереди на автопереключение — 3.

Невозможность изменения временного интервала для переключения обоев (можно только 1 раз в час).

Максимальное разрешение скачиваемых обоев — 1920x

Невозможность скачивания обоев на компьютер.

Программа Splashy распространяется по подписке. Минимальный тарифный план на момент написания обзора — 2$/мес. (присутствует ограничение для добавления обоев в список избранных). Тариф без ограничений — 4$/мес.