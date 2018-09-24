SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RocketDock

В данном списке представлены программы для замены RocketDock. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RocketDock, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

TaskbarX
TaskbarX

Версия 1.7.8.0

Программа для кастомизации панели задач в Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (10)
NiceTaskbar
NiceTaskbar

Версия 1.0.6.0

Программа для кастомизации панели задач на Windows 10/11

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
Winstep Nexus
Winstep Nexus

Версия 18.8

Программа-виджет для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)