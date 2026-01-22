Razer Chroma — программа для управления RGB-подсветкой устройств от компании Razer, а также сторонних девайсов, которые поддерживают работу с программой.

Razer Chroma распространяется бесплатно, работает на ОС Windows 10 и выше (x64) и имеет русский интерфейс.

Функции и возможности программы Razer Chroma

Настраивать подсветку через Razer Chroma достаточно просто, ведь все подключенные устройства отображаются в специальном окне. Дружелюбный к новичкам интерфейс и все основные функции выведены в отдельные блоки, которые содержат множество опций. Вот основные функции и возможности программы:

Управление подсветкой устройств в одном ПО. В рамках программы можно одновременно настраивать подсветку всех подключенных устройств Razer с поддержкой Chroma: клавиатур, мышек, ковриков, мониторов, ноутбуков и стоек для наушников. Пользователь выбирает одно или несколько устройств и назначает им световой эффект. После применения обеспечивается полная синхронизация цвета и световых эффектов.

Обширная библиотека динамических переходов. Программа предлагает широкий набор предустановленных световых эффектов. К базовым относятся статичный цвет, дыхание, спектральный цикл и реактивная подсветка, которая срабатывает при нажатии клавиш. Более сложные эффекты включают волну, распространяющуюся по клавиатуре, рябь, возникающую в точке нажатия, или эффекты на основе аудиосигнала, когда подсветка пульсирует в ритм музыки или звуков игры.

Синхронизация с играми и приложениями. Это одна из ключевых особенностей платформы. Поддержка Razer Chroma разработчиками игр позволяет встроенным световым эффектам реагировать на события внутри игры. Например, подсветка может мигать красным при получении урона, пульсировать синим при использовании маны или подсвечивать в разные цвета клавиши, необходимые для выполнения конкретной способности. Подобная интеграция также работает с некоторыми медиаплеерами, стриминговыми программами и системными событиями.

Подключение устройств других брендов. Технология Chroma Connect открывает экосистему для устройств сторонних производителей. Это означает, что световые эффекты от Razer Chroma могут управлять совместимой RGB-подсветкой в различных компонентах ПК, например, материнских платах, видеокартах, охлаждении и оперативной памяти.

Создание пользовательских профилей и работа со стриминговым ПО. Для разных игр или сценариев использования можно создавать и сохранять отдельные профили подсветки. Программа позволяет привязывать эти профили к запуску конкретных приложений для автоматического переключения. Для стримеров предусмотрена интеграция с популярными программами для трансляций, где изменение цвета подсветки можно привязать к смене сцены или другому событию на стриме.

Как настроить подсветку с помощью Razer Chroma?

Благодаря грамотной синхронизации, настройка подсветки с помощью Razer Chroma выполняется достаточно просто, и вот, что для этого нужно сделать: