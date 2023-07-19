SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RainWallpaper

В данном списке представлены программы для замены RainWallpaper. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RainWallpaper, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

WOWpaper
WOWpaper

Версия 1.3.6

Программа для установки 4K-обоев рабочего стола

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (11)
Wallpaper Engine
Wallpaper Engine

Версия 2.2.6

Программа для создания и установки живых обоев на рабочий стол

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (42)
Bing Wallpaper
Bing Wallpaper

Версия 1.1.469.0

Программа для автоматической смены обоев на рабочем столе

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Rainmeter
Rainmeter

Версия 4.5.28

Программа для установки живых обоев и гаджетов на рабочий стол Windows

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (4)
John's Background Switcher
John's Background Switcher

Версия 6.1

Программа для автоматической смены обоев

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BioniX Wallpaper
BioniX Wallpaper

Версия 15.44

Программа для автоматической смены обоев на рабочем столе

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Lively Wallpaper
Lively Wallpaper

Версия 2.2.1.0

Программа для установки живых обоев на рабочий стол Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
WinDynamicDesktop
WinDynamicDesktop

Версия 5.7.0

Программа для установки живых обоев на рабочий стол

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (25)
Background Generator
Background Generator

Версия 1.0

Программа для создания фона на компьютерах

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Animated Wallpaper Maker
Animated Wallpaper Maker

Версия 4.5.19

Программа для создания и установки анимированных обоев на рабочий стол

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