SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Quick Folder Ico

В данном списке представлены программы для замены Quick Folder Ico. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Quick Folder Ico, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Folder Painter
Folder Painter

Версия 1.3

Программа для изменения цвета папок в проводнике

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)