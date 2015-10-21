Quick Folder Ico – программа для улучшения внешнего вид папок за счет смены иконки (ярлыка). Простой русскоязычный интерфейс позволяет любому пользователю заменить иконку в несколько кликов.
Основные особенности программы Quick Folder Ico:
- Внедрение в меню проводника при установке программы позволяет оперативно изменить вид папки.
- Большая библиотека иконок, рассортированная по разделам (книги, фото, приложения, музыка и другие).
- Возможность изменить иконку папки по умолчанию.
Программа Quick Folder Ico распространяется бесплатно.
Как изменить иконки папок на Windows?
- Скачайте Quick Folder Ico.
- Установите в пару кликов программу.
- Программа автоматически появится в контекстном меню (выпадающее меню при клике по папке правой кнопкой мыши).
- Меняйте иконки для папки в три клика! Вызовите контекстное меню для папки, выберите <Изменить иконку> с помощью Quick Folder Ico, выберите в появившемся окне новое изображение для вашей папки.
Программа актуальна потому, что встроенные в Windows способы изменения иконок неудобны, а библиотека изображений достаточно скудная, однотипная и надоевшая.