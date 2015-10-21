Quick Folder Ico – программа для улучшения внешнего вид папок за счет смены иконки (ярлыка). Простой русскоязычный интерфейс позволяет любому пользователю заменить иконку в несколько кликов.

Основные особенности программы Quick Folder Ico:

Внедрение в меню проводника при установке программы позволяет оперативно изменить вид папки.

Большая библиотека иконок, рассортированная по разделам (книги, фото, приложения, музыка и другие).

Возможность изменить иконку папки по умолчанию.

Программа Quick Folder Ico распространяется бесплатно.

Как изменить иконки папок на Windows?

Скачайте Quick Folder Ico. Установите в пару кликов программу. Программа автоматически появится в контекстном меню (выпадающее меню при клике по папке правой кнопкой мыши). Меняйте иконки для папки в три клика! Вызовите контекстное меню для папки, выберите <Изменить иконку> с помощью Quick Folder Ico, выберите в появившемся окне новое изображение для вашей папки.

Программа актуальна потому, что встроенные в Windows способы изменения иконок неудобны, а библиотека изображений достаточно скудная, однотипная и надоевшая.