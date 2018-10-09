В данном списке представлены программы для замены Open Shell. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Open Shell, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Open Shell.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Open Shell, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Open Shell. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Open Shell, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 3.9.24
Программа для установки меню «Пуск» от Windows 7 на Windows 11
Версия 1.43
Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" и Панели задач в Windows 11
Версия 2.7.3
Программа для изменения интерфейса Windows 10
Версия 4.3.1
Программа для изменения интерфейса Windows Vista и старше под Windows XP