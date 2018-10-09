SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Open Shell

В данном списке представлены программы для замены Open Shell. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Open Shell, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

StartAllBack
StartAllBack

Версия 3.9.24

Программа для установки меню «Пуск» от Windows 7 на Windows 11

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (97)
Stardock Start11
Stardock Start11

Версия 1.43

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" и Панели задач в Windows 11

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (7)
StartIsBack
StartIsBack

Версия 2.7.3

Программа для изменения интерфейса Windows 10

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (18)
Classic Shell
Classic Shell

Версия 4.3.1

Программа для изменения интерфейса Windows Vista и старше под Windows XP

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)