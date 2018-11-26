SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Object Desktop

В данном списке представлены программы для замены Object Desktop. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Object Desktop, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

WindowBlinds
WindowBlinds

Версия 10.8.2

Программа для видоизменения пользовательского интерфейса Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
StartIsBack
StartIsBack

Версия 2.7.3

Программа для изменения интерфейса Windows 10

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (18)