SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NiceTaskbar

В данном списке представлены программы для замены NiceTaskbar. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NiceTaskbar, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

TaskbarX
TaskbarX

Версия 1.7.8.0

Программа для кастомизации панели задач в Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (10)
TranslucentTB
TranslucentTB

Версия 2023.2.0.0

Программа для применения эффекта прозрачности к панели задач Windows 10 и 11

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (20)
7+ Taskbar Tweaker
7+ Taskbar Tweaker

Версия 5.11.3

Программа для настройки панели задач Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
RocketDock
RocketDock

Версия 1.3.5

Темы и панель инструментов в стиле MacOS

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)