Lively Wallpaper — программа для установки живых обоев на рабочий стол Windows с возможностью их использования и в качестве скринсейвера (хранителя экрана). Это бесплатное приложение, предназначенное для компьютеров под управлением Windows 10 (32 и 64 бит) и 11 (64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (местами отсутствует).

Зачем нужна программа Lively Wallpaper?

Программа Lively Wallpaper предназначена для установки готовых и создания собственных живых обоев на основе статичных и анимированных изображений, локальных и даже потоковых видеофайлов, а также веб-страниц. Во встроенной библиотеке Lively Wallpaper присутствует небольшое количество обоев — они здесь лишь для примера. Пользователь может расширить ее путем импорта готовых заставок, которые можно скачать в интернете с различных тематических сайтов.

Функции программы Lively Wallpaper

Приложение Lively Wallpaper позволяет устанавливать и создавать следующие разновидности обоев:

Статичные и анимированные обои на основе изображений (поддерживаются все популярные форматы изображений, включая GIF).

Видеообои. В качестве обоев используется локальный видеофайл, который будет циклично воспроизводиться на рабочем столе. Программой поддерживаются различные форматы видео — WMV, AVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MP4V, MPEG4, MPG, WEBM, OGM и OGX. Имеется возможность настройки яркости, контрастности, оттенка, гаммы и скорости воспроизведения видеообоев. Также пользователь может включить/выключить воспроизведения звука, если оно присутствует у видео.

Стриминговые видеообои. Это точно такие же обои, как и в предыдущем случае, только вместо локального видеофайла используется ссылка на видео в интернете. Также возможно добавление ссылок с YouTube, но для этого на компьютер нужно установить стороннюю утилиту « youtube-dl ».

». Веб-обои. Использование в качестве обоев веб-страниц путем простого указания ссылки на них. Также возможен импорт локальных HTML-файлов.

Интерактивные обои. Данная разновидность обоев реагирует на перемещение курсора мыши и/или нажатия клавиш. По сути, это такие же веб-обои, но с интерактивными функциями, реализованными посредством встроенных в них скриптов JavaScript.

Обои на основе приложений. Lively Wallpaper позволяет устанавливать в качестве обоев содержимое окон указанных программ, причем — любых. Например, это может быть аудио-визуализатор любого аудио-проигрывателя.

3D-обои. Функция аналогична предыдущей, за исключением того, что в качестве источника изображения для обоев можно использовать приложения, написанные на Unity или Godot-движке. Если такие приложения способны открывать 3D-форматы файлов, то они и могут быть использованы в качестве обоев. Разработчики также заявляют о возможности использования для заставок игр, написанных на движках Unity или Godot.

Авторы программы Lively Wallpaper также предусмотрели ряд опций, отвечающих за производительность и поведение живых обоев:

Приостановка воспроизведения обоев при разворачивании окон на весь экран и/или фокусировке на любом окне.

Автоматическая установка на паузу обоев при работе компьютера от аккумулятора и/или активации режима энергосбережения Windows.

Создание списка программ, при запуске которых воспроизведение живых обоев будет либо останавливаться, либо, наоборот, запускаться.

Возможность установки качества видео для потоковых видеообоев, включения/отключения декодирования GPU, выбора браузерного движка для веб-обоев и изменения других технических параметров.

Возможность изменения оформления панели задач (например, ее можно сделать полностью прозрачной) и активации скринсейвера (в качестве заставки используются текущие обои).