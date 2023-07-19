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Lively Wallpaper

Lively Wallpaper

Программа для установки живых обоев на рабочий стол Windows

3,0 (5)
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Актуальная версия 2.2.1.0
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История изменений

Версия 2.2.1.0

  • Добавлен новый алгоритм паузы обоев по сетке: он точнее определяет, когда окна закрывают экран, включая несколько окон и разные мониторы
  • Добавлен алгоритм All Process для проверки полноэкранных окон
  • Добавлена поддержка анимированных WebP: при импорте такие файлы преобразуются в WebM
  • Добавлен выбор языка в настройках; экспериментально язык может меняться без перезапуска приложения
  • Изменен импорт обоев: новые файлы теперь копируются в библиотеку Lively и не зависят от исходного файла; массовый импорт стал быстрее
  • WebView2 стал браузерным движком по умолчанию для веб-обоев; это уменьшает размер установки и добавляет поддержку H.264
  • Улучшены экранные заставки: добавлено плавное появление, период защиты от случайной блокировки и более удобные настройки
  • Добавлен выбор монитора, с которого обои могут воспроизводить звук
  • Обновлен видеоплеер MPV: улучшены производительность, качество видео, точность цвета и поддержка HDR
  • Улучшена совместимость с Windows 11 24H2 и исправлены ошибки веб-обоев, экранных заставок, импорта файлов, уведомлений об обновлениях, правил паузы и ссылки на перевод языка

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Оценки программы

3,0

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