John's Background Switcher — ПО для автоматической смены обоев рабочего стола с возможностью использования изображений как из различных онлайн-источников, так и с ПК пользователя.

Программа является бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет как английский, так и русский интерфейс.

Функции программы John's Background Switcher

С помощью данной программы можно выбирать достаточно большое количество источников изображений, не ограничиваясь одним или двумя. Разнообразие, простая настройка и быстрый старт — отличное сочетание как для неопытных пользователей, так и для профессионалов. Вот основные функции и возможности John's Background Switcher:

Множество источников изображений. Программа не ограничивается только папками на ПК. Она умеет подключаться к популярным онлайн-ресурсам и сервисам, таким как Unsplash, Pixabay, Flickr и SmugMug. Это дает доступ к миллионам качественных снимков со всего мира, которые автоматически попадают на рабочий стол.

Настройка интервалов смены изображений. Пользователь может комбинировать разные источники изображений, например, добавлять семейные фото из личной коллекции и профессиональные снимки из онлайн-галерей. Доступна точная настройка частоты смены изображений: от нескольких минут до нескольких дней, а также привязка к запуску системы или выходу из режима ожидания.

Различные режимы отображения на рабочем столе. John's Background Switcher умеет показывать не только одно изображение на весь экран. Можно создавать коллажи из нескольких фотографий, располагать их в виде мозаики или сетки, накладывать текст или календарь прямо поверх обоев. Программа автоматически подбирает оптимальный размер и положение картинки, чтобы она всегда выглядела хорошо на любом разрешении экрана.

Приватность и безопасность данных. Все настройки и списки источников хранятся только на локальном компьютере пользователя. Программа не передает личные данные и не отслеживает, какие изображения просматриваются. Единственное исключение — проверка обновлений и отправка анонимных отчетов о сбоях, которые не содержат информации, позволяющей идентифицировать пользователя.

Автоматическое обновление и поддержка нескольких мониторов. При использовании двух и более мониторов программа может показывать разные изображения на каждом экране или растягивать одно большое фото на все дисплеи. Встроенная функция проверки обновлений уведомляет о выходе новых версий, но само обновление происходит только после подтверждения пользователя, сохраняя контроль над процессом.

Как настроить смену обоев с помощью John's Background Switcher?

После установки программа открывается автоматически. Она не содержит в себе каких-то сложных настроек и большого количества функций, поэтому для большинства пользователей John's Background Switcher станет достаточно простой в использовании программой. Вот что нужно сделать, чтобы настроить автоматическую смену обоев из различных источников:

Чтобы выбрать источники для вывода изображений, нужно нажать на кнопку Добавить. В выпадающем списке можно выбрать один или несколько сервисов, из которых будут выбираться изображения. Кроме онлайн-сервисов можно выбрать папку с изображениями на ПК. Можно выбрать сразу несколько источников, и в таком случае они будут идти либо последовательно, либо вперемешку. Следующий параметр — выбор периода смены изображений. Его настройка производится через выпадающий список, доступный по кнопке Сменять через. Доступны различные периоды: от 10 секунд до 7 дней с большим количеством шагов. Для пользователей с двумя и более мониторами доступна настройка отображения фотографий на нескольких экранах. Чтобы изменить этот параметр, необходимо вызвать выпадающий список по кнопке Несколько мониторов. На выбор дается четыре пункта: одинаковое изображение на всех мониторах, одно изображение на весь рабочий стол, отдельные изображения для разных мониторов и изображение только на одном мониторе.

С помощью данных несложных настроек можно достаточно быстро и просто настроить автоматическую смену изображений на рабочем столе.