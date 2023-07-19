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John's Background Switcher

John's Background Switcher

Программа для автоматической смены обоев

5,0 (1)
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Актуальная версия 6.1
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Скриншоты

История изменений

Версия 6.1

  • Добавлен источник фотографий Immich с выбором недавних, случайных, избранных снимков, альбомов и людей.
  • Режим коллажа больше не обрезает фотографии; можно задавать количество изображений на каждом экране.
  • Текст подписей стал отображаться чётче.
  • Локальное изображение из списка источников теперь можно открыть в Проводнике или стандартной программе просмотра.
  • Исправлен сбой OneDrive при выборе папки в момент отключения OneDrive.

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Оценки программы

5,0

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