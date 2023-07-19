John's Background Switcher — ПО для автоматической смены обоев рабочего стола с возможностью использования изображений как из различных онлайн-источников, так и с ПК пользователя.
Программа является бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет как английский, так и русский интерфейс.
Функции программы John's Background Switcher
С помощью данной программы можно выбирать достаточно большое количество источников изображений, не ограничиваясь одним или двумя. Разнообразие, простая настройка и быстрый старт — отличное сочетание как для неопытных пользователей, так и для профессионалов. Вот основные функции и возможности John's Background Switcher:
- Множество источников изображений. Программа не ограничивается только папками на ПК. Она умеет подключаться к популярным онлайн-ресурсам и сервисам, таким как Unsplash, Pixabay, Flickr и SmugMug. Это дает доступ к миллионам качественных снимков со всего мира, которые автоматически попадают на рабочий стол.
- Настройка интервалов смены изображений. Пользователь может комбинировать разные источники изображений, например, добавлять семейные фото из личной коллекции и профессиональные снимки из онлайн-галерей. Доступна точная настройка частоты смены изображений: от нескольких минут до нескольких дней, а также привязка к запуску системы или выходу из режима ожидания.
- Различные режимы отображения на рабочем столе. John's Background Switcher умеет показывать не только одно изображение на весь экран. Можно создавать коллажи из нескольких фотографий, располагать их в виде мозаики или сетки, накладывать текст или календарь прямо поверх обоев. Программа автоматически подбирает оптимальный размер и положение картинки, чтобы она всегда выглядела хорошо на любом разрешении экрана.
- Приватность и безопасность данных. Все настройки и списки источников хранятся только на локальном компьютере пользователя. Программа не передает личные данные и не отслеживает, какие изображения просматриваются. Единственное исключение — проверка обновлений и отправка анонимных отчетов о сбоях, которые не содержат информации, позволяющей идентифицировать пользователя.
- Автоматическое обновление и поддержка нескольких мониторов. При использовании двух и более мониторов программа может показывать разные изображения на каждом экране или растягивать одно большое фото на все дисплеи. Встроенная функция проверки обновлений уведомляет о выходе новых версий, но само обновление происходит только после подтверждения пользователя, сохраняя контроль над процессом.
Как настроить смену обоев с помощью John's Background Switcher?
После установки программа открывается автоматически. Она не содержит в себе каких-то сложных настроек и большого количества функций, поэтому для большинства пользователей John's Background Switcher станет достаточно простой в использовании программой. Вот что нужно сделать, чтобы настроить автоматическую смену обоев из различных источников:
- Чтобы выбрать источники для вывода изображений, нужно нажать на кнопку Добавить. В выпадающем списке можно выбрать один или несколько сервисов, из которых будут выбираться изображения. Кроме онлайн-сервисов можно выбрать папку с изображениями на ПК. Можно выбрать сразу несколько источников, и в таком случае они будут идти либо последовательно, либо вперемешку.
- Следующий параметр — выбор периода смены изображений. Его настройка производится через выпадающий список, доступный по кнопке Сменять через. Доступны различные периоды: от 10 секунд до 7 дней с большим количеством шагов.
- Для пользователей с двумя и более мониторами доступна настройка отображения фотографий на нескольких экранах. Чтобы изменить этот параметр, необходимо вызвать выпадающий список по кнопке Несколько мониторов. На выбор дается четыре пункта: одинаковое изображение на всех мониторах, одно изображение на весь рабочий стол, отдельные изображения для разных мониторов и изображение только на одном мониторе.
С помощью данных несложных настроек можно достаточно быстро и просто настроить автоматическую смену изображений на рабочем столе.