Программа больше не поддерживается и не обновляется.

Google Desktop – программа для поиска файлов в электронной почте, видео- и фотогалереях, чатах и просмотренных веб-страницах в браузере. Она выполняет поиск как на внешних ресурсах, так и на внутренних, восстанавливает данные и индексирует систему для более быстрой работы.

Особенностью Google Desktop является сохранение истории и создание копий, которые остаются в кэше. Теперь нет необходимости восстанавливать систему или скачивать удаленный файл заново – достаточно просто вызвать поиск программы и набрать название файла, после чего Google Desktop найдет необходимую информацию максимально быстро и легко. ​