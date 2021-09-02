Gamma Panel – программа для регулирования яркости, гаммы и контрастности экрана ПК. Это удобный и бесплатный инструмент с простым интерфейсом и минимумом настроек и дополнительных функций

Зачем нужна программа Gamma Panel?

Изменение в Gamma Panel осуществляется ползунками по трём параметрам: гамма, яркость и контрастность, что делает управление профилями гибким. Пользователь может изменять каждый профиль отдельно или вместе.

Кроме этих параметров можно менять интенсивность отдельных цветов: красного, зелёного и синего.

Последний профиль, который вы используете, будет автоматически сохранен и активирован снова при запуске программы. Если изменения не устраивают, с помощью кнопки «Reset» можно вернуть все настройки на базовое значение.

Как создать и сохранить пресет?

Несмотря на скромный функционал, программа Gamma Panel даёт возможность менять настройки дисплея и сохранять параметры в пресеты для их дальнейшего запуска, включая использование горячих клавиш.

Шаг 1. Выберите подходящие настройки

В зависимости от требований можно выставить любые настройки яркости, контраста и отображения конкретных цветов.

Шаг 2. Сохранение настроек

Чтобы сохранить полученный результат, достаточно нажать в пункте «Color profiles» кнопку «Save as…», после чего появится окно сохранения параметров. Здесь можно дать пресету название.

Шаг 3. Запуск пресета

После сохранения параметров пресет будет отображаться в выпадающем меню «Color profiles». Чтобы активировать профиль, достаточно кликнуть по нему.

Если какой-либо профиль потерял актуальность или был создан некорректно, его можно удалить.

Шаг 4. Назначение горячей клавиши

Для удобства и более быстрого использования каждый профиль можно отметить «горячей клавишей» для быстрой активации. Для этого нужно запустить пресет, выбрать окно «Hot-key» и после нажать любую клавишу, которая закрепится за профилем.

Gamma Panel – удобная программа для персонализации, которая позволяет мгновенно настраивать параметры экрана и подстраивать их под предпочтения пользователя. Кроме того, программа позволяет назначать сочетания клавиш для более быстрого доступа к раннее сохранённым настройкам, что делает процесс персонализации еще более удобным.