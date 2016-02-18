SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Free Alarm Clock

В данном списке представлены программы для замены Free Alarm Clock. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Free Alarm Clock, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Будильник MaxLim

Версия 2.5.4

Простой будильник и напоминалка для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Power Off
Power Off

Версия 6.4

Выключение компьютера по таймеру

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (31)
Atomic Alarm Clock
Atomic Alarm Clock

Версия 6.261

Atomic Alarm Clock - замена часов Windows.

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