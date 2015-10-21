SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Folder Painter

В данном списке представлены программы для замены Folder Painter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Folder Painter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Folder Marker
Folder Marker

Версия 4.5.0.0

Программа для смены значков и маркировки папок пиктограммами

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Quick Folder Ico

Версия 1.0

Программа для изменения иконок

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)