SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Fences

Fences

Программа для группировки значков на рабочем столе в затененные области

5,0 (1)
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Актуальная версия 6.5.8.1
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История изменений

Версия 6.5.8.1

  • Исправлена проблема, из-за которой перетаскивание значка в свернутой группе могло не сработать.
  • По умолчанию включён новый алгоритм определения расстояния между значками для всех размеров значков у уже обновлённых установок.
  • Исправлена проблема со сжатыми значками на некоторых установках со значками среднего размера при масштабе 200% и выше при смене DPI и разрешения.
  • Улучшены анимации полосы прокрутки в свернутых группах.
  • Исправлены проблемы установки, связанные с настройками папки ProgramData\Stardock.
  • Исправлена редкая ошибка с неверным сообщением о том, что подписка истекла.
  • Добавлены последние переводы.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 6.5.4.1
    • В Fences Peek добавлена поддержка панели задач, расположенной у левого или правого края экрана.
    • Исправлены низкая частота кадров и задержки при перемещении групп и анимации значков.
    • Ускорена загрузка интерфейса настроек.

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Оценки программы

5,0

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