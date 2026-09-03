Fences — программа для организации ярлыков, файлов и папок на рабочем столе путем их группировки в затененных раскрывающихся областях, а также для создания перелистываемых рабочих столов с индивидуальным набором значков и затененных областей.

Это условно-бесплатное приложение, которым бесплатно можно пользоваться в течение 30 дней (предварительно потребуется зарегистрироваться в системе на стадии установки, просто указав любой электронный ящик). Программа Fences поддерживается операционными системами Windows 7/8/8.1/10 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (неполный).

Зачем нужна программа Fences?

Программа Fences нужна для группировки ярлыков, файлов и папок в удобные затененные области на рабочем столе. Она окажется полезной для пользователей, привыкших хранить на рабочем столе большое количество перечисленных объектов. С ее можно создать множество затененных областей, являющихся, по сути, небольшими окнами. В них можно размещать, как уже присутствующие на рабочем столе значки, так и любые другие объекты.

Еще одно предназначение программы — создание дополнительных рабочих столов, между которыми можно переключаться при помощи мыши, клавиатуры или сенсорной панели, если таковая присутствует в распоряжении пользователя. Создаваемые Fences в виртуальные рабочие столы могут содержать собственный набор, как ярлыков, файлов и папок, так и затененных областей.

Функции программы Fences

Основная функция приложения Fences — вывод на рабочий стол визуально настраивающихся, перемещающихся, автоматически сворачивающихся/раскрывающихся областей по типу тех, что присутствуют, к примеру, на смартфонах под управлением Android. Как и в случае с телефоном, заполнение областей осуществляется путем переноса в них любых объектов на компьютере, поддерживающих перемещение при помощи мыши.

Одна из особенностей данных областей в том, что все размещаемые в них объекты ведут себя не как ярлыки, а как файлы и папки. В этом легко убедиться, вызвав контекстное меню «Проводника» над объектом — он будет иметь ту же структуру и содержание, что и стандартное меню.

Создаваемые программой Fences затененные области имеют множество настраиваемых параметров, куда относятся:

Способ сворачивания/разворачивания областей (двойной клик либо наведение курсора мыши поверх заголовка).

Настройка визуальных параметров (можно применять ко всем либо определенным областям): прозрачность, цветовая насыщенность, оттенок, включение/выключение контуров границ и округленных углов, размытие заднего фона и другие настройки.

Создание правил размещения значков внутри затененных областей на основе их имени, типа (документ, музыка, видео и т.п.), времени создания и/или типу контента, куда ссылаются иконки. К одной затененной области можно применять несколько правил размещения значков одновременно.

Создание правил автоматического размещения объектов в выбранную область при их перетаскивании из любой папки на рабочий стол и/или создании непосредственно на рабочем столе.

Быстрая регулировка уровня прозрачности затененных областей в индивидуальном порядке. Пользователь также может сделать область полностью прозрачной — она станет видна при наведении курсора мыши на нее.

Индивидуальная сортировка значков в затененных областях по различным критериям: имени, дате создания/изменения, размеру, количеству запуском (программа Fences ведет такой подсчет).

Автоматическое ежедневное создание скриншотов рабочего стола, что поможет вернуть в ту или иную затененную область случайно удаленные значки.

Отдельно отметим следующие вспомогательные функции программы Fences: