SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DeskScapes

В данном списке представлены программы для замены DeskScapes. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DeskScapes, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Background Generator
Background Generator

Версия 1.0

Программа для создания фона на компьютерах

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Desktopmania
Desktopmania

Версия 2.01

Программа для скачивания и установки обоев на рабочий стол

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (12)