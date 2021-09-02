SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CustomizerGod

В данном списке представлены программы для замены CustomizerGod. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CustomizerGod, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Folder Marker
Folder Marker

Версия 4.5.0.0

Программа для смены значков и маркировки папок пиктограммами

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