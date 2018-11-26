SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Classic Shell

В данном списке представлены программы для замены Classic Shell. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Classic Shell, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Open Shell
Open Shell

Версия 4.4.198

Программа для установки классического меню "Пуск"

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (73)
StartAllBack
StartAllBack

Версия 3.9.24

Программа для установки меню «Пуск» от Windows 7 на Windows 11

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (97)
Start10
Start10

Версия 1.9.8.0

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" в Windows 10

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Winaero Tweaker
Winaero Tweaker

Версия 1.55

Программа для оформления графического интерфейса Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Stardock Start11
Stardock Start11

Версия 1.43

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" и Панели задач в Windows 11

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (7)
WindowBlinds
WindowBlinds

Версия 10.8.2

Программа для видоизменения пользовательского интерфейса Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
StartIsBack
StartIsBack

Версия 2.7.3

Программа для изменения интерфейса Windows 10

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (18)