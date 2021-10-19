Chameleon 2.0 — программа для установки живых динамических обоев на рабочий стол Windows. Это полностью бесплатная программа для операционных систем Windows Vista/7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Chameleon 2.0?

Программа Chameleon 2.0 предназначена для установки на рабочий стол живых динамических обоев, автоматически сменяющихся в зависимости от текущего времени, уровня заряда аккумулятора (если приложение запущено на ноутбуке) или погоды (причем по разным данным — температура, интенсивность облаков, скорость ветра, влажность и тепловой индекс). К сожалению, в программе Chameleon 2.0 отсутствует возможность выбора российских и любых других городов вне территории США для получения данных о погоде. Но при необходимости и наличии навыков работы с XML-разметкой пользователь сможет добавить в приложение поддержку других стран и городов.

Как пользоваться программой Chameleon 2.0?

По большому счету, у программы Chameleon 2.0 всего одна функция — поочередная установка в качестве заставки на рабочий стол указанных изображений. От пользователя требуется задать одно из условий для их автоматической замены, а затем выбрать обои, что будут установлены программой при выполнении этих условий. По умолчанию программа проверяет время, заряд аккумулятора или данные о погоде каждые 10 секунд — это время также можно изменить.

Если активировать, к примеру, смену обоев по времени (опция «Time» в блоке «Change By»), то понадобятся 24 изображения — это если требуется менять заставку рабочего стола каждый час (но можно задать одну картинку для нескольких часов). Обои следует указывать в блоке настроек «Walpappers». Для каждого часа предусмотрена кнопка «Change Image». Просто нажимаем ее и указываем путь до изображения.

То же самое потребуется делать и для всех других режимов работы программы Chameleon 2.0.