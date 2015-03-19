SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Будильник MaxLim

В данном списке представлены программы для замены Будильник MaxLim. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Будильник MaxLim, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Power Off
Power Off

Версия 6.4

Выключение компьютера по таймеру

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (31)
Atomic Alarm Clock
Atomic Alarm Clock

Версия 6.261

Atomic Alarm Clock - замена часов Windows.

Оценок пока нет
Free Alarm Clock
Free Alarm Clock

Версия 3.1.0

Будильника с напоминаниями

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)