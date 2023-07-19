BioniX Wallpaper — программа для управления обоями рабочего стола с поддержкой статичных изображений, живых видео, анимированных GIF и различных визуальных эффектов.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows Vista и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы BioniX Wallpaper

Смена обоев может быть реализована различными путями, и использование стороннего ПО, такого как BioniX Wallpaper, один из самых удобных способов. В программе реализованы функции добавления изображений из различных источников, возможности тонкой настройки фильтров, анимации и многое друое. Вот основные функции и возможности BioniX Wallpaper:

Живые обои и анимированные эффекты. Программа поддерживает не только обычные картинки, но и динамические эффекты и обои. В качестве фона можно установить видеофайл, анимированное изображение, а также запустить специальные эффекты вроде падающих капель дождя, матричной анимации или часов, которые отображаются поверх рабочего стола.

Управление плейлистами и изображениями. Встроенный редактор плейлистов позволяет создавать тематические подборки изображений, сортировать их по размеру, разрешению или пользовательскому рейтингу. Можно удалять неудачные фото, переименовывать файлы или редактировать изображения, меняя насыщенность и контрастность без необходимости открывать сторонние редакторы. Добавление новых картинок выполняется простым перетаскиванием мышью.

Автоматизация с привязкой ко времени. Уникальная функция День/Ночь автоматически меняет обои в зависимости от времени суток на компьютере пользователя. Например, утром можно установить яркие пейзажи, а вечером — спокойные закаты. Также можно настроить показ конкретного изображения в определенный час, что удобно для визуальных напоминаний или создания нужной атмосферы в разное время.

Поддержка нескольких мониторов с индивидуальными настройками. Для систем с двумя и более экранами BioniX позволяет задавать разные режимы отображения на каждом дисплее. Например, на основном мониторе можно запустить слайд-шоу из семейных фотографий, на втором — установить статичное изображение, а на третьем включить анимированный эффект. Все настройки для каждого экрана сохраняются независимо.

Портативность и безопасность без дополнительных компонентов. Программа не требует установки дополнительных модулей вроде .NET Framework или Java и не содержит навязчивого ПО. Ее можно носить на флешке и запускать прямо с нее на любом компьютере, что удобно для использования в гостях или в общественных местах. При этом BioniX не передает личные данные и полностью безопасна для корпоративного использования.

Как настроить смену обоев с помощью BioniX Wallpaper?

Первоначальная настройка обоев достаточно проста, с ней справится даже неопытный пользователь. Вот что нужно сделать, чтобы активировать смену обоев в BioniX Wallpaper:

После открытия программа предоставляет встроенные обои, которые будут загружаться по мере смены изображений. Также любую из картинок можно загрузить вручную. Чтобы добавить новые изображения, следует нажать Playlist — Add wallpapers. Будут доступны три варианта добавления картинок: Add single image позволяет добавить одно изображение с устройства, Add images from folder поможет добавить несколько изображений из папки, а Add online images добавит картинки по ссылке из онлайн-источников. После выбора изображений и их загрузки из онлайн-источников, программа будет в автоматическом режиме производить смену фона рабочего стола. Базовая настройка произведена, остается лишь наслаждаться разнообразием изображений.

Кроме вышеуказанных шагов, в программе присутствуют более глубокие настройки, позволяющие установить анимированные обои, выбрать масштабирование, активировать различные эффекты и многое другое. Такие опции больше подходят пользователям с некоторыми навыками работы с программами и ПК, однако их тоже стоит учитывать.