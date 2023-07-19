Bing Wallpaper — программа для автоматического ежедневного обновления обоев рабочего стола изображениями высокого качества из коллекции Bing.

Программа распространяется бесплатно, работает на ОС Windows 7 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции и возможности программы Bing Wallpaper

Реализовать автоматическое обновление обоев можно по-разному: как с помощью встроенных функций ОС Windows, так и используя специальные программы. Bing Wallpaper является достаточно простым и легковесным решением, которое позволяет пользователю устанавливать смену фона рабочего стола. Качественные изображения, разделенные на тематики, позволят не задумываться о поиске подходящих картинок вручную и решат множество проблем. Вот основные функции и возможности программы:

Автоматическая смена изображения рабочего стола. Программа самостоятельно загружает и устанавливает новое изображение каждый день прямо из коллекции Bing. Пользователю не нужно ничего делать вручную — каждое утро на рабочем столе появляется свежая фотография, подобранная редакторами портала. Это превращает экран компьютера в постоянно меняющуюся галерею, избавляя от необходимости искать и скачивать картинки самостоятельно.

Выбор тематики под настроение или интересы. Доступна настройка категорий изображений, которые будут чаще появляться на рабочем столе. Можно выбрать природу, путешествия, животных, абстракции, космос и другие темы, чтобы обои лучше соответствовали личным предпочтениям. Программа запоминает выбор и старается подбирать снимки из указанных категорий, создавая нужную атмосферу для работы или отдыха.

Интересные факты о каждом снимке. Каждое изображение сопровождается кратким описанием или познавательной историей. Можно узнать, где сделан снимок и что на нем изображено. Это добавляет образовательный элемент к обычной смене картинки и позволяет узнавать что-то новое.

Создание обоев с помощью искусственного интеллекта. В программу интегрирована функция генерации уникальных изображений с использованием нейросетей. Пользователь может создавать собственные варианты обоев, описывая желаемую картинку текстом. Это открывает возможности для персонализации рабочего пространства без навыков дизайна или поиска готовых изображений.

Удобное сохранение и возможность поделиться. Программа автоматически сохраняет все загруженные обои в специальную папку, формируя личную коллекцию лучших снимков. Любой понравившийся вариант можно быстро отправить друзьям или опубликовать в социальных сетях прямо из интерфейса программы, делясь красивыми кадрами с близкими.

Как настроить ежедневную смену обоев с помощью Bing Wallpaper?

После установки программы пользователю нужно лишь открыть параметры через трей и выполнить несколько простых действий:

Для начала следует перейти в раздел Библиотека и выбрать предпочитаемую тематику изображений. Доступно множество разделов, каждый из которых хранит в себе картинки и фотографии высокого качества. После выбора темы изображений нужно перейти во вкладку Параметры. Здесь можно активировать ежедневную смену обоев, а также включить или отключить показ изображений, сгенерированных с помощью ИИ. Во вкладке Библиотека есть раздел Сохраненные изображения. Тут будут храниться картинки, которые понравились пользователю. Чтобы добавить сюда изображение, нужно нажать на значок сердечка в правом верхнем углу картинки.

Сама по себе программа достаточно простая и обладает минимальным набором функций, что является плюсом для неопытных пользователей. Не нужно изучать весь функционал и тратить много времени на запуск и предварительную настройку Bing Wallpaper, чтобы начать им пользоваться.