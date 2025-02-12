SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Windows Repair

В данном списке представлены программы для замены Windows Repair. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Windows Repair, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)