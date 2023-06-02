Windows Repair - бесплатная программа для исправления различных ошибок Windows. Это инструмент, предназначенный для устранения подавляющего большинства известных проблем Windows, в том числе:

Исправление ошибок реестра

Проблемы прав доступа к файлам

Проблемы с браузером Internet Explorer

Обновления Windows

Брандмауэром Windows и многое другое.

Вредоносные программы и плохо установленные программы могут изменить настройки ОС Windows по умолчанию, что приведет к плохой работе вашего компьютера. Windows Repair Free может исправить эти проблемы. Исправление ошибок зачастую происходит путем запуска уже встроенных в ОС Windows утилит для исправления ошибок.