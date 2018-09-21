Windows 7 Manager — программа для оптимизации, глубокой настройки и очистки Windows 7. Утилита увеличит скорость вашего компьютера, устранит ошибки и избавить от сбоев операционной системы, улучшит безопасность компьютера.

Преимущества Windows 7 Manager:

Программа предоставит максимально подробную информацию обо всех компонентах компьютера и запущенных процессах.

Настройка компонентов компьютера для получения максимальной производительности.

Поиск устаревших файлов и их удаление.

Тонкая настройка Проводника Windows, рабочего стола и таскбара.

Программа Windows 7 Manager переведена на русский язык и создана для Windows 7, хотя есть инфомрация о совместимости с другими версиями ОС (на 32 и 64-битными). Полная версия программы стоит 2111 рублей.