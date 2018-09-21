Windows 7 Manager — программа для оптимизации, глубокой настройки и очистки Windows 7. Утилита увеличит скорость вашего компьютера, устранит ошибки и избавить от сбоев операционной системы, улучшит безопасность компьютера.
Преимущества Windows 7 Manager:
- Программа предоставит максимально подробную информацию обо всех компонентах компьютера и запущенных процессах.
- Настройка компонентов компьютера для получения максимальной производительности.
- Поиск устаревших файлов и их удаление.
- Тонкая настройка Проводника Windows, рабочего стола и таскбара.
Программа Windows 7 Manager переведена на русский язык и создана для Windows 7, хотя есть инфомрация о совместимости с другими версиями ОС (на 32 и 64-битными). Полная версия программы стоит 2111 рублей.