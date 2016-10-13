SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Vit Registry Fix

В данном списке представлены программы для замены Vit Registry Fix. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Vit Registry Fix, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
Wise Registry Cleaner
Wise Registry Cleaner

Версия 11.3.3

Программа для очистки и оптимизации реестра Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)
AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Ускоритель Компьютера
Ускоритель Компьютера

Версия 4.0

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (8)
RegCleaner
RegCleaner

Версия 4.3.0.780

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
TuneUp Utilities 2014
TuneUp Utilities 2014

Версия 14.0.1000.340

Программа для ускорения и очистки Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (12)
SpeedUpMyPC
SpeedUpMyPC

Версия 6.0.4.1

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)