Программа Vit Registry Fix предназначена для оптимизации персональных компьютеров с установленной системой Windows. Основная задача данного приложения — поиск и устранение ошибок в параметрах системы, системных и пользовательских приложениях, драйверов устройств, а также удаление различного рода мусора (временные файлы, кеш-данные браузеров и т.д.), затрудняющего загрузку или работу ОС.

Функции Vit Registry Fix

Программа Vit Registry Fix представляет собой несколько отдельных утилит (мини-программ), объединенных в один программный комплекс. Если воспользоваться основной функцией сканирования компьютера, все эти вспомогательные утилиты запускаются на фоне по очереди. Однако в приложении предусмотрена возможность запуска мини-программ по отдельности.

На момент написания данного обзора программа Vit Registry Fix имела 6 встроенных сервисных утилит:

Vit Registry Optimizer. Программа служит для сканирования реестра на предмет наличия в нем ошибочных/пустых записей и последующего их исправления (если возможно) либо удаления. Vit Registry Backup. Данная утилита позволяет сохранить действующий реестр Windows для возможности последующего его восстановления, что также может быть осуществлено из программы Vit Registry Backup. Vit Registry Search. При помощи этой утилиты пользователь сможет выполнить быстрый поиск в реестре по значениям тех или иных параметров записей. Vit Disk Cleaner. Мини-программа, предназначенная для удаления с жестких дисков и других видов накопителей мусорных файлов, что позволяет освободить место на них. Кроме того, данную возможность программы можно применять для поиска файлов и папок по различным критериям. Vit StartUP Manager. Утилита, позволяющая управлять (включать/выключать автозагрузку) загружающимися при старте системы пользовательскими/системными программами. Vit Uninstall Manager. При помощи этой утилиты пользователь сможет выполнить полное удаление установленных на компьютер программ или обновлений операционной системы. В отличие от стандартных способов удаления, Vit Uninstall Manager находит и удаляет временные файлы, записи в реестре и прочие следы, которые обычно остаются после обычной деинсталляции приложений.

Платная и бесплатная версия, совместимость

Программа Vit Registry Fix бесплатная для скачивания, установки и эксплуатации. Однако в бесплатной версии пользователю придется ожидать 30 секунд перед стартом программы, а также 5 секунд при запуске той или иной функции. Кроме того, во FREE-версии программы с вероятностью в 50% одна из функций может быть пропущена при выполнении общего сканирования компьютера. Также не работает функция запуска диагностики ПК по расписанию.

Программа Vit Registry Fix работает на любом компьютере под управлением Windows x32 и x64 bit. Язык интерфейса — русский.