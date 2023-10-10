UProg — специализированное программное обеспечение для конфигурирования и считывания параметров различных типов и предназначения ИСО (интегрированных систем охраны) производства компании «Орион». Программа распространяется бесплатно, интерфейс выполнен на русском языке, для работы достаточно любого компьютера под управлением Windows XP/Server 2003 или выше (поддерживаются 32-х и 64-битные ОС).

Зачем нужна программа UProg?

В список основных функций программы UProg входит:

Возможность считывания рабочих данных из оборудования «Орион» и редактирования конфигурации напрямую во внутреннюю память устройств.

Редактирование файла конфигурации без подключения к оборудованию с последующей его записью в память.

Полный сброс конфигурации приборов до заводских настроек.

Возможность внесения и удаления из памяти, считывания данных и поиска дубликатов кодов физических электронных ключей контактного (брелоки TouchMemory) и бесконтактного (карты Proximity) типа. Применимо только к тем приборам, которые поддерживают электронные ключи (например, приборы управления пожарной сигнализацией «Сигнал-20М» или контроллеры доступа «С2000-2»).

Экспорт и импорт служебных файлов (помимо конфигурации): списки кодов электронных ключей TouchMemory/Proximity, уровней доступа и окон времени.

Возможность изменения сетевых параметров оборудования, поддерживающего управления по сети.

Считывание сохраненных данных телеизмерений из памяти приборов, обладающих соответствующей функцией.

Специально для телефонного информатора «С2000-ИТ» в программе UProg предусмотрена функция очистки буфера событий.