UProg — специализированное программное обеспечение для конфигурирования и считывания параметров различных типов и предназначения ИСО (интегрированных систем охраны) производства компании «Орион». Программа распространяется бесплатно, интерфейс выполнен на русском языке, для работы достаточно любого компьютера под управлением Windows XP/Server 2003 или выше (поддерживаются 32-х и 64-битные ОС).
Зачем нужна программа UProg?
В список основных функций программы UProg входит:
- Возможность считывания рабочих данных из оборудования «Орион» и редактирования конфигурации напрямую во внутреннюю память устройств.
- Редактирование файла конфигурации без подключения к оборудованию с последующей его записью в память.
- Полный сброс конфигурации приборов до заводских настроек.
- Возможность внесения и удаления из памяти, считывания данных и поиска дубликатов кодов физических электронных ключей контактного (брелоки TouchMemory) и бесконтактного (карты Proximity) типа. Применимо только к тем приборам, которые поддерживают электронные ключи (например, приборы управления пожарной сигнализацией «Сигнал-20М» или контроллеры доступа «С2000-2»).
- Экспорт и импорт служебных файлов (помимо конфигурации): списки кодов электронных ключей TouchMemory/Proximity, уровней доступа и окон времени.
- Возможность изменения сетевых параметров оборудования, поддерживающего управления по сети.
- Считывание сохраненных данных телеизмерений из памяти приборов, обладающих соответствующей функцией.
Специально для телефонного информатора «С2000-ИТ» в программе UProg предусмотрена функция очистки буфера событий.