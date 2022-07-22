SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Tweak-SSD

В данном списке представлены программы для замены Tweak-SSD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Tweak-SSD, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
System Monitor II
System Monitor II

Версия 30.0

Получение информации о системе

Оценок пока нет
SSD Fresh
SSD Fresh

Версия 2022

Программа для оптимизации и обслуживания SSD-дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SSD Mini Tweaker
SSD Mini Tweaker

Версия 2.10

Программа для настройки SSD-дисков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (20)