Утилита Tweak SSD предназначена для оптимизации системных параметров и настройки "поведения" операционных систем Windows для работы с твердотельными накопителями (SSD). Использование программы особенно актуально в случаях, когда ОС установлена непосредственно на SSD.

Зачем нужнА программа Tweak SSD?

Основная цель использования программы Tweak SSD — увеличение производительности твердотельных накопителей путем перенастройки параметров операционной системы таким образом, что она будет обращаться к диску только "по делу". Кроме того, утилита способна отключать системные функции, приводящие к замедлению работы SSD.

Для оптимизации работы ОС с твердотельными накопителями утилита Tweak SSD предлагает выполнение следующих действий:

Отключение служб Prefetcher и SuperFetch. Обе службы призваны увеличить производительность системы путем предварительной подгрузки в оперативную память часто используемых программ или файлов. Однако ОС не способна точно определить, будет ли пользователь загружать программу при следующем входе в систему. При этом программы/файлы все равно подгружаются в память, и для этого их сначала приходится считывать с диска. Т.е. отключение служб позволит увеличить производительность SSD, но в то же время существует вероятность замедления работы системы при старте и в момент запуска/открытия тех или иных программ/файлов.

Отключение функции индексации файлов. Данные службы позволяют уменьшить время поиска файлов и каталогов, хранящихся на диске. Однако в случае с SSD этого зачастую не требуется, т.к. такие накопители имеют более высокую производительность, чем HDD.

Выключение функции создания имен файлов в формате «8.3» (8 символов для названия и 3 — для расширения). Многие старые приложения не способны считывать файлы, чьи имена содержат более 8 символов. Для этого система изменяет представление имен в устаревшем формате, для чего требуется больше времени при составлении списка файлов в каталоге. Отключение функции позволит увеличить производительность системы, но сделает нечитаемыми для старых программ имена файлов, содержащих более 8 символов.

Выключение функции определения совместимости программ. Данная функция помогает определить совместимость приложения с установленной версией Windows, для чего, в т.ч., требуется выполнение записи/чтения определенных данных на/с диска. Отключение этой функции также позволяет увеличить производительность

Отдельно следует отметить функцию TRIM-оптимизации твердотельного накопителя. В отличие от жестких дисков (HDD), операции по записи, удалению или перезаписи данных выполняются SSD-дисками несколько иначе. К примеру, удаление файлов осуществляется SSD-накопителями как операция перезаписи, т.е. устройство тратит на это больше времени, чем обычные механические HDD. Как сама система, так и установленные программы, по ходу работу множество раз обращаются к диску, записывая, считывая и удаляя с него те или иные данные. В конечном итоге производительность SSD снижается. И чем больше данных хранится на устройстве, тем медленнее оно работает.

Кроме того, особенность работы SSD такова, что устройство "не знает", какие хранимые данные имеют ценность, а какие уже не нужны. Различный мусор продолжает храниться в памяти SSD, что, естественно, замедляет его работу.

TRIM-оптимизация направлена на то, чтобы "уведомить" SSD-диск о том, какие из файлов могут быть удалены.

Совместимость с Windows, платная и бесплатная версии

Представленная на данной странице бесплатная версия программы Tweak SSD предназначена для запуска в ОС Windows 7 и выше (32 и 64 бит). В бесплатной редакции приложения работают все функции, кроме TRIM-оптимизации. Язык интерфейса — только английский.