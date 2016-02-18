Toolwiz Care – программа для настройки и установки оптимальных параметров для системы Windows. Она включает инструменты по структуризации реестров, за счет которых повышается скорость обработки данных.
Toolwiz Care применяется для обнаружения и устранения проблем с системой и включает несколько десятков эффективных компонентов: диагностика, системная защита, чистка операционной системы, освобождение оперативной памяти и другие.
Инструменты Toolwiz Care:
- Checkup. Поиск ошибок в системе и их исправление. Повышение производительности и быстродействия.
- Cleanup. Удаление временных файлов, очистка реестра, поиск ненужных файлов и пустых папок.
- Speedup. Ускорение работы компьютера путем удаления программ из автозапуска и проведения дефрагментации.
- Security. Отслеживание сетевой активности компьютера, просмотр работающих программ и процессов.
- Tools. Инструменты для диагностики системы.
- App Manager. Менеджер для удаления программ.