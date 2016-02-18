Toolwiz Care – программа для настройки и установки оптимальных параметров для системы Windows. Она включает инструменты по структуризации реестров, за счет которых повышается скорость обработки данных.

Toolwiz Care применяется для обнаружения и устранения проблем с системой и включает несколько десятков эффективных компонентов: диагностика, системная защита, чистка операционной системы, освобождение оперативной памяти и другие.

Инструменты Toolwiz Care: