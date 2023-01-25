SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги System Monitor II

В данном списке представлены программы для замены System Monitor II. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на System Monitor II, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

System Information Viewer (SIV)
System Information Viewer (SIV)

Версия 5.75

Утилита для просмотра сведений о ПК

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Tweak-SSD
Tweak-SSD

Версия 2.0.70

Программа для оптимизации работы SSD-накопителей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)