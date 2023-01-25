System Monitor II – программа для получения информации о системе и процессоре: рабочей температуре, состоянии и загруженности ядер. Если процессор многоядерный, то информация разбивается по каждому ядру отдельно. Аналогично по каждому процессору в многопроцессорных системах.

System Monitor II позволяет получить информацию о производительности быстрее, чем Диспетчер задач. В качестве дополнительных возможностей программа предоставляет историю оперативной памяти и блокировку приложений, которые сильно нагружают систему.

System Monitor II работает со стандартными и серверными ОС Windows и доступна более чем на 10 языках.