SSD Mini Tweaker — программа для оптимизации операционной системы Windows под работу с твердотельными накопителями (SSD-дисками). Это полностью бесплатная утилита, поддерживаемая операционными системами Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа SSD Mini Tweaker?

Основное и единственное предназначение утилиты SSD Mini Tweaker — настройка/перенастройка тех параметров/функций операционной системы Windows, что отвечают за работу с подключенными к компьютеру накопителями данных. По умолчанию система настроена под работу с жесткими дисками с целью увеличения производительности их работы. Многие из системных функций не оказывают никакого положительного воздействия на твердотельные SSD-накопители, т.к. их скорость записи и чтения данных значительно превышают скорость у жестких дисков.

Более того, некоторые функции Windows только вредят SSD-дискам, оказывая на них ненужную нагрузку. Ввиду того, что SSD-накопители (точнее — NAND-память, используемая в них для хранения информации) подвержены износу при перезаписи данных, эти системные функции только приближают момент выхода устройства из строя.

Функции программы SSD Mini Tweaker

SSD Mini Tweaker предоставляет возможность перенастройки, активации и деактивации следующих системных параметров и функций:

Активация функции «Trim». Данная функция операционной системы отправляет на диск команду, сообщающую тому, что ранее удаленные пользователем/системой/программами файлы более не нужны, и их можно удалить окончательно. Дело в том, что при обычном удалении файлов они физически все еще хранятся на диске, из чего тому приходится их обрабатывать. Их удаление при помощи команды «Trim» освобождает SSD-накопитель от этой обязанности.

Отключение системных служб Superfetch и Prefetch. Если вкратце, данные службы нужны для увеличения производительности работы жестких дисков. Ввиду высокой скорости обработки данных SSD-диском, данные службы могут быть спокойно отключены.

Отключение функции сброса ядра ОС на диск. После загрузки Windows записывает ядро на диск в файл подкачки, чтобы освободить некоторый объем оперативной памяти. Отключение сброса ядра сократит количество обращений к диску со стороны системы, но увеличит потребление ОЗУ.

Снятие лимита NTFS на использование оперативной памяти и/или увеличение размера кэша в памяти под работу подсистем NTFS. Это почти то же самое, что и в предыдущем случае, но только на диск записываются данные, генерируемые файловой системой NTFS (системными модулями, отвечающими за работу файловой системы).

Отключение дефрагментации дисков и/или системных файлов. SSD-накопители, в отличие от жестких дисков, не нуждаются в дефрагментации, т.к. у них отсутствуют механические компоненты.

Отключение процедуры создания на диске файла «layout.ini», который используется программой-дефрагментатором. При выключенной функции дефрагментации этот файл не несет никакой пользы.

Отключение создания имен в формате MS-DOS. Данная процедура увеличит производительность работы операционной системы, т.к. ей более не придется временно сокращать имена файлов, чтобы те соответствовали формату MS-DOS. Это также говорит о снижении количества обращений к диску со стороны системы.

Отключение службы индексирования Windows. Она служит для «регистрации» всех имеющихся на диске файлов, чтобы впоследствии увеличить скорость их поиска штатным файловым менеджером «Проводник». Если отключить службу, время поиска увеличится, но снизится число обращений системы к диску.

Отключение режима гибернации. Это специальный режим «Сна» компьютера, при котором данные из ОЗУ сбрасываются на диск для возможности последующей загрузки системы в таком же состоянии, котором она находилась перед переходом в режим гибернации (т.е. со всеми запущенными программами). Можно отключить, если нет необходимости в использовании гибернации.

Отключение функции защиты и восстановления системы. Время от времени Windows автоматически создает контрольные точки восстановления, сохраняя нужные ей данные на диске. Если активировать эту опцию в программе SSD Mini Tweaker, точки восстановления не будут создаваться ни в автоматическом, ни в ручном режиме.

Деактивация системной функции очистки файла подкачки при перезагрузке и выключении/включении компьютера, что также несколько сокращает количество обращений к SSD-накопителю со стороны системы.

Для нормальной работы программы SSD Mini Tweaker ее следует запускать от имени администратора.