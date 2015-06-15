SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SpeedFan

В данном списке представлены программы для замены SpeedFan. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SpeedFan, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Fan Control
Fan Control

Версия 283

Программа для управления кулерами компьютера

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (37)
HWMonitor
HWMonitor

Версия 1.68

Программа для мониторинга параметров устройств компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
CPU Temp
CPU Temp

Версия 1.10.0.0

Программа для мониторинга температуры процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
NoteBook FanControl
NoteBook FanControl

Версия 1.6.3

Программа для управления скоростью вращения вентиляторами охлаждения у ноутбуков

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (59)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
Real Temp
Real Temp

Версия 3.70

Программа для мониторинга температуры процессора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)