В данном списке представлены программы для замены SpeedFan. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SpeedFan, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SpeedFan.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SpeedFan, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SpeedFan. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SpeedFan, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 283
Программа для управления кулерами компьютера
Версия 1.68
Программа для мониторинга параметров устройств компьютера
Версия 1.10.0.0
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 1.6.3
Программа для управления скоростью вращения вентиляторами охлаждения у ноутбуков
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 3.70
Программа для мониторинга температуры процессора