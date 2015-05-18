В данном списке представлены программы для замены Speccy. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Speccy, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Speccy.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Speccy, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Speccy. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Speccy, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 20 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 1.21
Программа для мониторинга параметров работы процессора
Версия 8.54
Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 1.68
Программа для мониторинга параметров устройств компьютера
Версия 6.7.0.0
Утилита для разгона процессора на ПК
Версия 1.10.0.0
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 1.1
Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 0.31.0.0
Программа для сбора технических сведений о видеокарте
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 2.0.70
Программа для оптимизации работы SSD-накопителей
Версия 8.0
Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК
Версия 7.0.0.5356
Программа для мониторинга и управления запущенными процессами (программами)
Версия 1.64 build 623
Программы для проверки ПК
Версия 3.70
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 1.00.5976
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