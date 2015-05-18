SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Speccy

В данном списке представлены программы для замены Speccy. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Speccy, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 20 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
Core Temp
Core Temp

Версия 1.21

Программа для мониторинга параметров работы процессора

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
HWINFO64
HWINFO64

Версия 8.54

Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (12)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
HWMonitor
HWMonitor

Версия 1.68

Программа для мониторинга параметров устройств компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Quick CPU
Quick CPU

Версия 6.7.0.0

Утилита для разгона процессора на ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
CPU Temp
CPU Temp

Версия 1.10.0.0

Программа для мониторинга температуры процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
System Scanner
System Scanner

Версия 1.1

Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями

Оценок пока нет
System Information Viewer (SIV)
System Information Viewer (SIV)

Версия 5.75

Утилита для просмотра сведений о ПК

Оценок пока нет
GPUShark
GPUShark

Версия 0.31.0.0

Программа для сбора технических сведений о видеокарте

Оценок пока нет
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
Tweak-SSD
Tweak-SSD

Версия 2.0.70

Программа для оптимизации работы SSD-накопителей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HARDiNFO
HARDiNFO

Версия 8.0

Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
System Explorer
System Explorer

Версия 7.0.0.5356

Программа для мониторинга и управления запущенными процессами (программами)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SIW
SIW

Версия 1.64 build 623

Программы для проверки ПК

Оценок пока нет
Real Temp
Real Temp

Версия 3.70

Программа для мониторинга температуры процессора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Agomo
Agomo

Версия 1.00.5976

Agomo - новый облачный сервис от Piriform

Оценок пока нет