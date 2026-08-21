SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SIW

В данном списке представлены программы для замены SIW. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SIW, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
HWINFO64
HWINFO64

Версия 8.54

Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (12)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
HWMonitor
HWMonitor

Версия 1.68

Программа для мониторинга параметров устройств компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)