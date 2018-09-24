Для поиска и устранения ошибок в реестре системы можно использовать специальные программы. Одной из популярных утилит, применяемых в данном формате, можно назвать Registry Repair. Софт самостоятельно проверяет ПК на наличие погрешностей вроде неверных путей, нарушенных элементов управления, неактуальных записей и так далее. Обнаруженный перечень он демонстрирует пользователю.

Программа имеет русскую версию и полностью оптимизирована для использования на операционных системах Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит). Основная версия бесплатна, но есть и премиум-лицензия (нужно купить лицензионный ключ активации).

Как работает программа Registry Repair?

Прежде чем приступить к работе, необходимо загрузить утилиту и осуществить инсталляцию. Сразу после запуска, Registry Repair начнет стандартное сканирование. На этом этапе будут проверены ключевые разделы реестра. На персональном компьютере таких насчитывается немало. Среди возможностей софта можно выделить:

взаимодействие с неправильными и лишними файлами реестра;

наличие нескольких методик анализа;

функции поверхностного и глубокого сканирования;

создание резервных копий.

Приложение предложит устранить ошибки в реестре, предварительно создав точку отката. Таким образом, пользователь всегда может восстановить систему до первоначального состояния. Кроме того, существенные ветки легко добавить в перечень исключений. В таком случае, программа не будет их затрагивать.

Основная версия софта предлагает лишь быстрое и довольно поверхностное сканирование. Для достижения более глубокой очистки, разработчики советуют приобрести платную лицензию. Годовой премиум обойдется в $39.95. Стоит отметить, что в пакет также входят другие инструменты от Glary Utilities. К тому же, периодически пользователям предлагают скидки на продукт.

Плюсы и минусы Registry Repair

Registry Repair получил немало отзывов и рецензий, характеризующих его положительные и отрицательные черты. Вот основные плюсы, которые выделяют пользователи:

наличие оперативного анализа;

автоматическое создание резервной копии;

есть русский интерфейс.

Нашли у софта и несколько минусов:

древовидное расположение задач, которое многим кажется нелогичным;

ограничения для бесплатной версии;

довольно узкий функционал.

В целом, Registry Repair можно назвать неплохим приложением для очистки реестра. Особенно, если речь идет о домашнем использовании и нетребовательных запросах. Тем более, что софт не занимает много места и не требует сложных настроек.