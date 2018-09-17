В данном списке представлены программы для замены Real Temp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Real Temp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Real Temp.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Real Temp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Real Temp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Real Temp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 1.21
Программа для мониторинга параметров работы процессора
Версия 1.68
Программа для мониторинга параметров устройств компьютера
Версия 1.10.0.0
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК
Версия 4.52
Программа мониторинга для Windows