Real Temp — программа для мониторинга температуры процессоров Intel Core. Считывание показателей выполняется со всех датчиков, установленных на процессоре. Кроме анализа температурных показателей приложение дает возможность тестировать производительность CPU.

Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (разрядности 32 и 64 бит), начиная с Windows XP и новее. Язык интерфейса — английский, русская версия официально не поддерживается.

Приложение Real Temp распространяется по бесплатной основе. Благодаря этому не нужно покупать ключ активации или подписку для получения полной версии программы.

Программа Real Temp

Для запуска утилиты не нужно устанавливать программу. Достаточно скачать архив и распаковать его содержимое на компьютере. В главном окне приложения отображаются температурные показатели процессора. Данные обновляются в режиме реального времени.

Также в интерфейсе утилиты отображаются минимальный и максимальный показатель температуры в разделах «Minimum» и «Maximum». Под температурой фиксируется время, в которое был зафиксирован показатель.

При нажатии на кнопку «Reset» будут сброшены показатели минимальной и максимальной температуры. Это нужно для получения новой информации.

«Sensor Test». Этот инструмент запускает тестирование сенсоров процессора. Финальной результат отображается в новом окне.

Чтобы получить более точные и подробные данные, необходимо запустить полное тестирование, которое длится 10 минут.

«XS Bench». С помощью этого инструмента программы Real Temp можно произвести тестирование производительности процессора.

В финальном результате отображаются следующая информация:

Общее количество очков, набранных CPU во время теста. Время, затраченное на выполнение операции. Скорость работы процесса в MHz. Базовое количество очков. Наибольшее число очков.

В разделе «Settings» пользователи приложения Real Temp могут произвести настройки программы:

Настроить цвет диалогового окна. Изменить цвет и шрифт окна уведомлений. Установить критический показатель температуры процессора. Активировать функции записи всех операций в лог-файл. Включить и отключить режим «турбо».

Выбрать производителя видеокарты для дополнительных тестов: ATI или Nvidia.