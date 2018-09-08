SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Razer Cortex

В данном списке представлены программы для замены Razer Cortex. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Razer Cortex, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 20 программ

Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
EA App
EA App

Версия 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (41)
Ubisoft Connect
Ubisoft Connect

Версия 174.2.0.13389

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (15)
GOG Galaxy
GOG Galaxy

Версия 2.1.10.56

Программа для скачивания и запуска игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
Playnite
Playnite

Версия 10.62

Программа для объединения в единую библиотку игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Epic Games Launcher
Epic Games Launcher

Версия 20.3.3

Программа для скачивания игр из Epic Games Store

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
AMD Ryzen Master
AMD Ryzen Master

Версия 3.1.1.5502

Программа для настройки производительности процессоров AMD Ryzen

Оценок пока нет
Game Fire
Game Fire

Версия 8.0.5002

Программа для увеличения производительности компьютерных игр

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (14)
Minecraft Launcher
Minecraft Launcher

Версия 3.18.26

Программа для управления игрой Minecraft.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
FPS Monitor
FPS Monitor

Версия 5520

Программа для отображения FPS и других параметров компьютера в играх

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (97)
Super Game Launcher
Super Game Launcher

Версия 1.0.1.0

Игровой лаунчер с разными играми

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Outbyte PC Repair
Outbyte PC Repair

Версия 1.7.141

Программа для оптимизации Windows и удаления мусора

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (8)
Upgrader
Upgrader

Версия 3.1.0

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
Steam
Steam

Версия 2.10.91.91

Клиент для игрового сервиса Steam

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Advanced System Optimizer
Advanced System Optimizer

Версия 3.11

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GAMPPO
GAMPPO

Версия 1.2

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
GameGain
GameGain

Версия 4.6.4

Программа для увеличения производительности игр

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Razer Game Booster
Razer Game Booster

Версия 8.7.16.626

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (39)
uPlay
uPlay

Версия 1.0.1

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)