QuickBinder — простая утилита для настройки горячих клавиш и быстрого доступа к нужным функциями в San Andreas Multiplayer. Это особенно полезно на серверах формата Role Play, где часто приходится повторять одни и те же фразы и команды. Назначив для них сочетания клавиш в QuickBinder, можно существенно упростить процесс игры.

Программа работает на всех версиях Windows, начиная с Windows XP (32 и 64 бит). Русский язык поддерживается. Наличия дополнительных библиотек (Microsoft Visual C++, Microsoft .NET Framework и т.п.) для работы QuickBinder не требуется. Утилита полностью бесплатна и не требует покупки лицензии для получения полного функционала.

Зачем нужна программа QuickBinder?

Программа позволяет настроить сочетания клавиш для SA-MP, с помощью которых можно упростить игру. Комбинации кнопок смогут выполнять команды (например: /enter, /opendoor или /exit) или автоматически вводить фразы. Фразы можно указывать вручную или использовать готовые наборы, представленные в виде профилей, выбираемых в специальной графе.

Окно программы может не отображаться при скрытом запуске. Кроме того, утилита способна автоматически запускать SA-MP при необходимости, а также закрываться одновременно с завершением работы игры.

Установка и использование QuickBinder

QuickBinder распространяется в виде стандартного установочного файла. Инсталляция проходит в несколько простых шагов. Установщик занимает менее 1 МБ дискового пространства, приложение в инсталлированном виде так же экономно использует место на жестком диске.

Стоит отметить, что программа практически не нагружает процессор и минимально расходует оперативную память, поэтому ее можно использовать в фоновом режиме и добавлять в автозагрузку, не опасаясь за снижение быстродействия ПК.

Окно программы разделено на вкладки, в каждой из которых можно настроить определенный профиль. Например: "RP-инструктор", "Таксист", "Полицейский" и др. Сочетания кнопок задаются в графе "Клавиши", а команды или фразы — в разделе "Бинд". С помощью чекбокса "Enter" можно выбрать, будет ли требоваться нажатие Enter для подтверждения команды.

В нижней части интерфейса расположены несколько кнопок для доступа к базовым действиям: "Сохранить", "Скрыть", "Сброс", "Настройки", "Выход". Выбор профиля осуществляется в меню в правом нижнем углу окна QuickBinder.