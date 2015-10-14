Программа ORION-PROG

ORION-PROG – специальная программа для обновления устаревших версий программного обеспечения на приборах системы безопасности “Орион”. Приложение позволяет делать перепрошивку устройств и обеспечивает работу прибора в соответствии с заявленными требованиями.

ORION-PROG универсальна в использовании и обновляет программные системы большинства основных приборов марки “Орион”. Такие обновления важны для стабильной и быстрой работы оборудования, программного обеспечения и всей системы безопасности “Орион”.