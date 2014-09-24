SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PrivaZer

В данном списке представлены программы для замены PrivaZer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PrivaZer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
IObit Uninstaller
IObit Uninstaller

Версия 16.0.0.34

Программа для чистого удаления программ Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Uninstall Tool
Uninstall Tool

Версия 3.8.2

Программа для удаления программ

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
Wise Registry Cleaner
Wise Registry Cleaner

Версия 11.3.3

Программа для очистки и оптимизации реестра Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)
Smart Game Booster
Smart Game Booster

Версия 5.3

Ускорение работы компьютера в играх

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (26)
WinTools
WinTools

Версия 25.6.1

Программа для обслуживания операционной системы

Оценок пока нет
AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
System Ninja
System Ninja

Версия 3.2.10

Программа для удаления мусора с компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
RegCleaner
RegCleaner

Версия 4.3.0.780

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
SpeedUpMyPC
SpeedUpMyPC

Версия 6.0.4.1

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
System Mechanic
System Mechanic

Версия 14.5.2

Ускорить и очистить Windows

Оценок пока нет
Toolwiz Care
Toolwiz Care

Версия 3.1.0.5500

Toolwiz Care - программа для ускорения ПК.

Оценок пока нет
Agomo
Agomo

Версия 1.00.5976

Agomo - новый облачный сервис от Piriform

Оценок пока нет
Wise Care 365
Wise Care 365

Версия 4.53.426

Ускорение и очистка Windows

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)