SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Power Off

В данном списке представлены программы для замены Power Off. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Power Off, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Таймер выключения
Таймер выключения

Версия 2.8

Программа для выключения и выполнения ряда других действий над компьютером в указанное время

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (19)
Будильник MaxLim

Версия 2.5.4

Простой будильник и напоминалка для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Free Alarm Clock
Free Alarm Clock

Версия 3.1.0

Будильника с напоминаниями

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)