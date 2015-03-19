В данном списке представлены программы для замены Power Off. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Power Off, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Power Off.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Power Off, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Power Off. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Power Off, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 2.8
Программа для выключения и выполнения ряда других действий над компьютером в указанное время
Версия 2.5.4
Простой будильник и напоминалка для Windows
Версия 3.1.0
Будильника с напоминаниями