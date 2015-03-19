Power Off — программа для управления временем отключения или перезагрузки компьютера, а также открытия заданных файлов в указанное время.
Приложение Power Off оснащено календарем и ежедневником для внесения записей автоматизированных операций и напоминании о них. Софт активно применяется в процессе конвертации файлов мультимедиа, записи информации на оптические диски и повышении эффективности работы за ПК.
Функции программы Power Off
- указание времени открытия файлов, выключения и перезагрузки системы;
- ведение «дневника» файловых операций;
- четкая система напоминаний;
- удобный интерфейс.
Программа Power Off не обновляется с 2011 года, но переведена на русский язык и совместима с Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1.