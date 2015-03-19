Power Off — программа для управления временем отключения или перезагрузки компьютера, а также открытия заданных файлов в указанное время.

Приложение Power Off оснащено календарем и ежедневником для внесения записей автоматизированных операций и напоминании о них. Софт активно применяется в процессе конвертации файлов мультимедиа, записи информации на оптические диски и повышении эффективности работы за ПК.

Функции программы Power Off

указание времени открытия файлов, выключения и перезагрузки системы;

ведение «дневника» файловых операций;

четкая система напоминаний;

удобный интерфейс.

Программа Power Off не обновляется с 2011 года, но переведена на русский язык и совместима с Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1.