SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Performance Test

В данном списке представлены программы для замены Performance Test. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Performance Test, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
HWINFO64
HWINFO64

Версия 8.54

Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (12)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Quick CPU
Quick CPU

Версия 6.7.0.0

Утилита для разгона процессора на ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
GPUShark
GPUShark

Версия 0.31.0.0

Программа для сбора технических сведений о видеокарте

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