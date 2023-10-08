В данном списке представлены программы для замены Performance Test. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Performance Test, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Performance Test.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Performance Test, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Performance Test. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Performance Test, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 8.54
Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 6.7.0.0
Утилита для разгона процессора на ПК
Версия 0.31.0.0
Программа для сбора технических сведений о видеокарте