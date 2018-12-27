PerformanceTest — условно-бесплатная программа для тестирования производительностью компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8, 10 и Windows Server 2008, 2012, 2016 (поддерживаются разрядности x86 и x64). В приложении предусмотрено большое число методов тестирования, позволяющих точно определять производительность ПК в целом и отдельных устройств по различным критериям.

Программа не имеет поддержки русского языка. Бесплатное использование приложения возможно в течение 30 дней с момента установки.

Как пользоваться PerformanceTest?

Программа PerformanceTest предоставляет возможность тестирования производительности компьютера одним из 27 доступных методов (или всеми последовательно), распределенных по разным категориям. Всего предусмотрено 5 основных категорий тестов: тестирование центрального процессора, оперативной памяти, винчестеров/дисководов, производительности 2D и 3D-графики.

Тесты ЦП

Для тестирования ЦП предусмотрены следующие методы:

Integer Math/Floating Point Math/Prime Numbers. Наборы тестов для определения скорости математических вычислений (целые числа, числа с плавающей запятой, простые числа).

Extended Instruction (SSE, AVX, FMA). Проверка поддерживаемых процессором наборов инструкций путем нагрузки соответствующими им командами.

Compression/Encryption/Sorting. Тестирование скорости обработки массивов данных (сжатие, шифрование, сортировки).

Physics. Тестирование скорости вычисления различных физических явлений (например, в играх).

Single Threaded. Тестирование производительности однопотоковых процессоров.

Тесты производительности 2D-графики

В эту категорию тестов относятся:

Simple/Complex Vectors. Тесты на скорость прорисовки (обработки) простых и сложных векторов.

Fonts and Text. Тестирование скорости работы с массивами текстов и шрифтами.

Windows Interface. Скорость обработки пользовательского интерфейса систем Windows.

Image Filtering/Rendering. Тестирование производительности фильтрации и визуализации изображений.

Direct 2D. Тест производительности 2D-ускорителя.

Тесты производительности 3D-графики

Методы тестирования 3D-графики программой PerformanceTest:

DirectX 9/10/11/12. Тестирование производительности 3D-ускорителей DirectX различных версий.

GPU Compute. Наборы тестов для определения скорости вычислений графическим процессором.

Тесты производительности ОЗУ

Программа PerformanceTest тестирует ОЗУ по следующим ключевым показателям:

Database Operation. Скорость работы с базами данных.

Read — Cached/Uncached. Скорость чтения кешированных/некешированных данных из памяти.

Write. Скорость записи данных в память.

Latency. Вычисление времени задержки записи/чтения.

Тесты производительности жестких дисков

Тестирование HDD выполняется программой следующими методами:

Sequential Read/Write. Тесты скорости последовательного считывания/записи данных.

Random Seek + RW. Тест скорости произвольного поиска данных на поверхности диска с предварительным созданием крупного файла.

И другие тесты.

По окончанию тестирований PerformanceTest сравнивает результаты с результатами других пользователей программы (требуется соединение с интернетом), и устанавливает индивидуальный балл производительности.