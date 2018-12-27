SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Performance Test

Performance Test

Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 9.0.1030
Скачать 51 MB
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История изменений

Версия 9.0.1030

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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