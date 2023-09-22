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ParkControl

ParkControl

Утилита для Windows, позволяющая настраивать парковку ядер процессора.

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Актуальная версия 4.2.0.14
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История изменений

Версия 4.2.0.14

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